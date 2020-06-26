الاثنين.. آخر موعد لتلقي طلبات الاعتذار عن امتحانات جامعة القناة

قرر مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس، أنه على الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء انعقاد الامتحانات في موعد أقصاه يوم الاثنين 29 يونيو الجاري وقبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن تقديم الطلب يكون ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكيد من شخصية مقدمة، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة في الفصل الدراسي الثاني، وأما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.