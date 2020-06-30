مبيعات شركات السيارات ترتفع وتنخفض خلال 5 شهور من 2020 مقارنة بـ2019

توقع عدد من خبراء السيارات، انخفاضا في مبيعات السيارات خلال بداية العام الجاري 2020 بعد سيطرة جائحة كورونا على العالم، وتسببت في أزمة اقتصادية داخل القطاع، وحسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "اميك"، تغير معدل مبيعات الشركات المصنعة للسيارات بين الانخفاض والارتفاع خلال فترة الشهور الـ5 الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير احتلت شركة "شيفروليه" مبيعات السيارات خلال فترة الشهور الـ5 الماضية من العام الجاري 2020 في قائمة "أميك" بمبيعات وصلت إلى 14593 وحدة، لتسجل بذلك انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وجاءت شركة "تويوتا" بالمرتبة الثانية في القائمة، حيث ارتفع معدل مبيعاتها خلال 5 شهور الماضية من عام 2020 بمبيعات وصلت إلى 9438 وحدة، مقارنة بمبيعاتها في نفس الفترة من عام 2019 حيث سجلت مبيعات 6391 وحدة .

وأوضح التقرير أن شركة "نيسان" سجلت مبيعات وصلت إلى 6576 وحدة خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2020، وسجلت بذلك انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجلت مبيعات 7538 وحدة .