"المالية": الفاتورة الضريبية الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ اليوم

تبدأ وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

ونظمت مصلحة الضرائب المصرية، ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمجموعة الشركات المشاركة فى المرحلة التجريبية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد رضا عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس المصلحة، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى أحد مشروعات تطوير المصلحة وميكنتها وحرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفنى للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى للمنظومة، تم عقد ورش عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها وكافة العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة، وكيفية استخدام التطبيق الخاص بها خطوة خطوة وعرض نموذج محاكاة بخصوص هذا الشأن، وتم أيضاً من خلال هذه الورش الإجابة عن كافة استفسارات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات بهدف إنجاح المنظومة.

قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، إن المنظومة تتيح تحقيق مجموعة من المهمات على أعلى المستويات، مثل تقديم الفواتير والإيصالات من قِبَل الشركات المعتمدة إلكترونياً، ورفض وإلغاء الفواتير الصادرة بشكل غير صحيح، وإرسال الإخطارات المتعلقة بحالة إصدار الفواتير أو إلغائها ورفضها، كما تتيح التحقق من صحة الفواتير من خلال التأكد من بيانات الفاتورة وبيانات المسجل.