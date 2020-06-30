معيط: الخسائر الإيرادية في 3 أشهر بسبب كورونا تجاوزت 125 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لم تحصل منذ 3 أشهر على رسوم على تذاكر الطيران أو مغادرة الأجانب، فضلًا عن أن إغلاق المحال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ساهم في عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة، مؤكدًا أن الخسائر الإيرادية على مدار 3 شهور بسبب كورونا تعدت 125 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة كانت قد تفهمت الأزمة منذ بدايتها.

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه مع بداية الجائحة أصدرت الوزارة قرارًا بتأجيل سداد الضريبة لمدة 3 شهور لصالح بعض الأنشطة الاقتصادية فضلا عن دعم القطاعات الفندقية والسياحية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تستهدف عبر تعديلات مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تقنين أوضاع التجارة الإلكترونية عبر السلع والخدمات.

وأشار وزير المالية، إلى أن التعديلات جري طرحها لحوار مجتمعيا منذ اسابيع علي أن يجري مناقشته بمجلس النواب خلال الشهر المقبل، فبعض السلع التي تباع عبر الإنترنت لا يحصل منها ضريبة القيمة المضافة عليها بالمقارنة بالمحلات العادية، والتعديل يستهدف فرض ضريبة رسم تنمية موارد علي اكسسوارات الموبايلات بنسبة 5% القادمة من الخارج، نافية وجود نية لفرض ضرائب علي مستخدمي الأيفون كما روج البعض.