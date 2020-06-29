مندوب تونس بمجلس الأمن: نرحب باستمرار التفاوض بين الدول الثلاث

قال مندوب تونس في الأمم المتحدة، إن بلاده على ثقة تامة بشأن إيجاد اتفاق شامل بين دول مصر وإثيوبيا والسودان بشان ملف سد النهضة

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن بخصوص ملف سد النهضة: "المحصلة الإيجابية لهذا الاجتماع والمكاسب السياسية الحقيقية للدول الثلاث هو دفعة قوية من أجل التعاون بينهم".

وتابع: "في هذا الصدد نكرر دعم العملية التفاوضية من أجل البناء على ما تم صياغته خلال الفترة الماضية وحل 90% من التساؤلات الفنية".

وواصل: "الدعم السياسي الذي نحتاجه من أجل حل الموضوعات المعلقة وصياغة اتفاق يستند على اتفاق شامل وكامل لكل الاهتمامات والمصالح لكل الأطراف الثلاث، نحن نتطلع من إصدار قرار والالتزام من جانب الدول الثلاث في الخطوة القادمة لتحقيق تقدم ملحوظ وبارز لهذه العملية".

وأردف: "يجب العمل على حماية واستمرار التفاوض وخلق بيئة مناسبة وإيجابية وبناءة للاستمرار في هذه الروح من التعاون ونرحب بعدم عن أي خطوات تضعف من هذه الجهود وبالتالي نصل إلى حل مرضٍ للأطراف الثلاث".