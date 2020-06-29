مندوب ألمانيا بمجلس الأمن: وحدة الدول مهمة للتوصل لحل أزمة سد النهضة

قال كريستوف هيوسجن، مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن وحده الدول ضرورية لإزالة كافة الخلافات وللتوصل لحل بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف "هيوسجن" خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي والذي يعقد جلسة حول ملف سد النهضة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن بلاده ملتزمه بالاستمرار في حل كافة المشكلات الفنية المتبقيه، آملا بأن تسفر تلك المفاوضات على النتائج الإيجابية لدى كافة الأطراف الأفريقية.

وتابع: "نشكر مصر وإثيوبيا والسودان، ونرحب بهم في المفاوضات للوصول إلى حلول من شأنها تهدءه الوضع ووضع حلول حقيقية لحل زمة سد النهضة".