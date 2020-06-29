ضبط 2 تنمرا على شاب سوداني في أرض اللواء بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين بالتنمر على شاب يحمل جنسية سودانية بمنطقة أرض اللواء، وتحفظت القوات على المتهمين.

وتبين أن شابين قاما بالتعدي بالتنمر على الشاب السوداني لفظيًا وإلقاء حجر عليه، وأنهما قاما بتصوير الواقعة وعرضها فيديو.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تمكنت من كشف ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب بالطريق العام بمنطقة أرض اللواء، وقيام شخص بإلقاء حجارة عليه وآخر بتصويره، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين وأُلقى القبض عليهما، وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.