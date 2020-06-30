مبيعات "الملاكي" تنخفض بنسبة 17% خلال مايو الماضي

تأثرت مبيعات السيارات بالعديد من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا بسبب جائحة كورونا، حيث تأثر مبيعات تدريجيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفي شهر مايو الماضي سجلت انخفاضًا في مبيعات (الملاكي) حيث أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" تقريره لشهر مايو 2020 بمبيعات وصلت إلى 8091 وحدة، مقارنة بمايو 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 9805 وحدات.

وأوضح التقرير انخفاضًا في مبيعات السيارات (الملاكي) خلال شهر مايو 2020 بنسبة 17% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019، من حيث رقم الـ سي سي الخاص بكل علامة بالسيارات .

وحسب التقرير سجلت معدل مبيعات السيارات الأكثر من 1000 CC 0% نسبة مبيعات خلال مايو 2020، بمبيعات وصلت إلى 37 لتتساوى مع مبيعات مايو 2019، كما سجل معدل مبيعات السيارات ما بين (1300:1500) سي سي انخفاضًا بنسبة59% بمبيعات وصلت خلال مايو 2020 إلى 833 وحدة، بينما وصلت المبيعات خلال مايو 2019 إلى 2035 وحدة.

وأضاف التقرير انخفاض معدل مبيعات السيارات ما بين (1500:1600) سي سي بنسبة 16%، بمبيعات وصلت خلال مايو 2020 إلى 4626 وحدة، بينما وصلت المبيعات خلال مايو 2019 إلى 5479 وحدة .

وأوضح التقرير أرتفاع معدل مبيعات السيارات متعددة الإستخدامات SUV الأكثر من 2000 سي سي بنسبة 0.05% بمبيعات وصلت إلى 2036 وحدة خلال مايو 2020، بينما سجلت خلال مايو 2019 مبيعات وصلت إلى 2035 وحدة.