مفاجأة: والد الطفلة التي ذابت في برميل "بوتاس" يتهم زوجته بالزنا

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن مفاجاة في واقعة قتل الطفلة "فجر أسامة" 12 سنة على يد "دجال"، في منطقة بولاق الدكرور على علاقة غير شرعية بـ"أمها"، خنقا ووضع جثة الطفلة في برميل "بوتاس" حتى ذابت الجثة واختفت، أن الأب والد الضحية، اتهم زوجته بـ"الزنا"، بعد أن كشف المتهم علاقته بالزوجة وتردد عليها في غياب زوجها وإقامة علاقة غير شرعية معها على مدار عدة سنوات.

وحلت أجهزة الأمن في الجيزة، لغز اختفاء الطفلة "فجر" بمنطقة الطالبية، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن وراء اختفاءها، عشيق أمها - سباك - وأنه قرر خطف الطفلة وقتلها انتقامًا من والدتها بعد رفض الأخيرة استمرار علاقتهما غير الشرعية.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهم خنق الطفلة ووضعها في برميل بوتاس حتى تحللت.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة، فأحيل للنيابة التي تولت التحقيقات.