رئيس الوزراء الهولندي يحذر طيران بلاده من إرسال رحلات إلى تركيا

أعلنت شركة "كورندون" الهولندية للسياحة عن بدء إرسال أفواج الرحلات السياحية إلى تركيا اعتبارًا من 10 يوليو المقبل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن ذلك الإجراء تعرض لرفض من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، الذي أشار إلى أن ذلك الإجراء يفتقد للعقلانية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت الشركة الهولندية، أنه بالرغم من التحذيرات السلبية للحكومة، إلا أن أغلب العملاء لا يزالون يرغبون في التوجه إلى تركيا لقضاء عطلة الصيف، مؤكدة أن السلطات التركية بعد مفاوضات طويلة، وافقت على استقبال رحلات إلى مدن أنطاليا وبودروم ودالامان.

وأكدت الشركة، أنه سيتم إجراء التحليل الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للمسافرين قبل مغادرة تركيا بيوم واحد، أو بعد الرحلة مباشرة بشكل مجاني، كما تعهدت بأنها ستعيد العملاء إلى هولندا مرة أخرى بشكل مجاني تمامًا في حالة حدوث أي قيود خلال الرحلة.

من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، بيان الشركة، قائلًا: "الذهاب إلى تركيا ليس عقلانيًا!"، مؤكدًا أن التحاليل التي تمتلكها الشركة غير كافية، وأن هذا الأمر ليس ضمن مهامها التنظيمية، وأن هناك خطر حدوث نتائج خاطئة.

وفي وقت سابق عبر عدد من المراقبين عن خشيتهم من موجة ثانية للوباء في تركيا، بعدما قللت الحكومة منذ مطلع هذا الشهر الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل أكثر من شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، وسيظهر نتيجة ذلك بعد منتصف هذا الشهر.

وحسب تقارير وزارة السياحة التركية، فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر مارس الماضي بنحو 65%، لتسجل 969 ألف سائح.