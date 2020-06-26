تركيا: تسجيل 19 حالة وفاة إثر كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 5065 حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 194511 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في تصريح صحفي: "تم أيضا تسجيل 1396 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 194511 حالة".

وأضاف الوزير التركي، أن 1492 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 167198 مصابا، في حين يرقد 963 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 382 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 51198 تحليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 3.186 ملايين تحليل.