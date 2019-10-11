هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم، أن هولندا علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر العدوان الذي بدأته تركيا أمس الأول الأربعاء في شمال شرق سوريا، وقالت الخارجية الهولندية، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، شجع في وقت سابق، اليوم، تركيا "بقوة" على "وقف" عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم، إنه خلال اتصال هاتفي أمس الخميس بين إسبر ونظيره التركي خلوصي أكار، "شجع (الوزير الأمريكي) تركيا بقوة على وقف ما تقوم به في شمال شرق سوريا"، محذرا من أن "هذا التوغل قد تكون له عواقب وخيمة على تركيا".

ولفت إسبر "بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ترفض خطوات تركيا غير المنسقة حين تشكل خطرا على التقدم الذي أحرزه التحالف" الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعرب إسبر، عن قلقه حيال سلامة الطاقم الأمريكي في سوريا، رغم "إجراءات الحماية" التي اتخذتها واشنطن.