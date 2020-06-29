إصابة 3 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي التركي بكورونا

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي، عن إصابة 3 من نوابه بوباء كورونا المستجد والمتسبب في جائحة "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة وجيدة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا لآن".

وكانت صحيفة "سوزجو" التركية، أعلنت إصابة نائب من أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي بكورونا المستجد أثناء الفحوصات التي أجراها البرلمان التركي، قبل أن يعلن الحزب عن ارتفاع الإصابات إلى 3 نواب هم ميرال دانيش وسروهان أولتش وعضو آخر.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن اليوم، أن الوزارة سجلت 1374 إصابة جديدة بكورونا المستجد، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى 198 ألفًا و613 حالة إصابة، وكذلك ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5 آلاف و115 حالة، بعد وفاة 18 مواطنًا اليوم.

وأوضح قوجة، أن الوزارة أجرت اليوم 51 ألفًا و14 تحليلاً للكشف عن كورونا المستجد، وأن عدد الفحوصات التي تمت حتى اليوم بلغت 3 ملايين و331 ألفًا و158 فحصًا.