شكري بمجلس الأمن: سد النهضة يهدد وجود ملايين المصريين والسودانيين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مخاوف مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، مبررة، مضيفا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس، أن أي اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يكون ملزما للدول الثلاث وأن يتضمن آلية لحل النزاعات.

وأوضح شكري، أن مصر طالبت من الولايات المتحدة الاشتراك في المفاوضات بعد تعثرها.

وقال الوزير، "لجأنا لمجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة"، مضيفا في كلمته، "علينا احتواء أزمة السد حتى لا تزيد اضطرابات المنطقة".

وأضاف شكري: "لا نسمح بأي تهديد لأمن مصر المائي"، مضيفا: "نهدف من خلال المفاوضات إلى الوصول لاتفاق منصف وعادل".

وأوضح وزير الخارجية، أن "مجلس الأمن يجب أن يتحرك بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة".

وأشار شكري، إلى أن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

وتابع وزير الخارجية قائلا، إنه على إثيوبيا تقليل مخاطر السد على مصر والسودان.