وزير الخارجية: سد النهضة قد يُعرض الأمن والغذاء في مصر والسودان للخطر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي يُعد عائلة إنسانية واحدة ونحن دائما نتطلع إلى مصالحنا جميعا وندعو إلى التضامن داخل مجتمعنا الدولي، موضحًا أن القضية التي يتحدث عنها اليوم لها عواقب كثيرة على الشعب المصري، وتطلب جهود الجميع من أجل حلها مثلما تكاتفت الجهود الدولية من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ويجب أن نحترم روح التعاون.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته بجلسه مجلس الأمن الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة، أنه يجب أن نعترف أنه ليس هناك أي دولة جزيرة بنفسها ومعزولة، لكن جزء من مجتمع وتربطنا صلات ومستقبلا واحد، "هذه القضية التي ظهرت وتخص طبعًا حياة أكثر من 100 مليون شخص، سد النهضة الاثيوبي وطبعًا هو برنامج عملاق وبنته أثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يُعرض الأمن والغذاء في مصر والسودان للخطر".

وتابع: "مع إدراكنا أهمية هذا المشروع لأهداف تنمية الشعب الأثيوبي ولكن فأننا بكل تأكيد ندعم هذا الأمر ولكن من المهم أن ندرك أن هذا السد الذي هو أكبر منشآه مائية أفريقية يهدد أيضًا رفاهية وجود الملايين من المصريين والسودانيين".