نانسي عجرم تهنئ كارول سماحة علي كليبها الجديد

هنأت المطربة نانسي عجرم ،المطربة كارول سماحة عبر تويتر بعد طرح الاخيرة لكليبها الجديد "Bon voyage"والذي تقوم بغنائه باللغتين الفرنسية والمصريه

وكتبت نانسي: "اجمل ما نقوم به هذه الايام هو نشر السعادة ...مبروك كارول علي اغنيتك الجديدة ..دائما مليئة بالطاقة والايجابية

تم تصوير كليب كارول في مصر بعدد من الأماكن السياحية مع المخرجة بتول عرفة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.الكليب تجربة خاصة ومختلفة تخوضها كارول سماحة، حيث تغني باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، في أول تعاون بينهما.