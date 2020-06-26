اليوم.. كارول سماحة تطرح أغنية "bon voyage"

أعلنت الفنانة كارول سماحة، طرح أغنيتها الجديدة bon voyage، الليلة، عبر جميع المنصات الرقمية.

ونشرت كارول، صورة لها من داخل الاستوديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انتظروا أغنيتي الجديدة الليلة، والفيديو كليب هيكون خلال الأيام المقبلة".

الأغنية من كلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، ومن إخراج بتول عرفة، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع كارول.

بتول عرفة مخرجة الكليب قالت فى بيان انها تقدم كارول سماحة بشكلا جديد عما قدمته من قبل، وأنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمنها أي مخرج، والفيديو كليب سيجرى طرحه، خلال الأيام المقبلة، وتتمنى أن يلقى قبول و إعجاب الجمهور.