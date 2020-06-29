صحة إسنا تؤكد جاهزية عقار الدير لعزل مصابي كورونا جنوب الأقصر

تفقد المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، التجهيزات بعقار الحجر الصحي بقرية الدير، لعزل حالات مصابي فيرس كورونا، تابع خلالها التجهيزات بالعمارة، وآخر المستجدات، بعد أن تم تجهيزها من معدات طبية ووقائية وفرش أثاث بالجهود الذاتية من أهالي القرية، وإعداد مطبخ متخصص داخل مركز الشباب بالدير، لخدمة النزلاء بالعمارة السكنية، بإشراف طبي.

وأكد الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بإسنا، على أن العقار أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات التي تحتاج لعمل مسح من قرية الدير، كما تم تقديم 50 كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة "بوابتك الخير"، للتنمية كمساعدة من المجتمع المدني لحالات العزل.

واستكمل رئيس المدينة، جولته حيث تفقد مكتب بريد طفنيس، وتركيب بوابة تعقيم بالجهود الذاتية، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا، وخوفا على سلامة المترددين على مكتب البريد.

وخلال اللقاء، تم تفقد مقر الشباب المتطوعين بمبادر"شباب طفنيس ضد كورونا"، التي تهدف إلى مساعدة المواطنين داخل العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، وزيارة المقر الذي تم تجهيزه، وإعداده بالمستلزمات الطبية والوقائية بالجهود الذاتية، لمكافحة فيروس كورونا.