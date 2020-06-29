لن نسمح بتهديد أمن مصر المائي.. 9 رسائل في كلمة شكري أمام مجلس الأمن

حملت كلمة وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي عدد من الرسائل الهامة بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، تعكس الموقف المصري بشكل تام حيال الأزمة التي عقد المجلس جلسة بشأنها.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم تلك الرسائل في كلمة وزير الخارجية

1 - سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

2- لن يتم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي.

3- عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة.

4- التحرك بحزم لوقف التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة.

5- مصر تريد التوصل إلى اتفاق عادل.

6- سد النهضة يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر.

7- ندرك أهمية سد النخضة لتنمية إثيوبيا وندعم هذا الأمر.

8- على الإثيوبيين أن يدركوا أن هذا السد يهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين.

9- إذا بني السد أحاديا دون اتفاق يحمي دول المصب هذا سيضغط علينا أكثر ونحن نعاني شح المياه.