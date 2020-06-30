وزير العدل يوجه التحية للدبلوماسية المصرية بعد كلمة مصر بمجلس الأمن

وجَّه المستشار عمر مروان، وزير العدل، التحية لسامح شكرى، وزير الخارجية، على كلمته بمجلس الأمن بشأن حقوق مصر المائية فى نهر النيل.

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "تحية للدبلوماسية المصرية على الكلمة الطبية وحسن العرض الذى تم أمام مجلس الأمن ..ومن حسن الطالع أن تتزامن الكلمة مع ذكرى استعادة مصر التى عادت إلى الطريق الصحيح بعدما كانت فى طريق الهاوية".

وتابع مروان، أن كلمة وزير الخارجية منطقية تبعد عن العنترية وأى كلام إنشائى، وتكشف الخطوات التى اتبعتها مصر خلال الفترة الماضية.