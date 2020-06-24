وزير العدل يوجه بعودة العمل بالمحاكم والشهر العقاري بكامل طاقتها

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتباراً من صباح السبت المقبل، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وتضمن قرار الوزير اعتبار المصاب بفيروس كورونا في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، اما لمخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل.

وأكد وزير العدل في قراره أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.

كما تضمن القرار عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري ) بكامل طاقتها اعتباراً من صباح السبت المقبل مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان.