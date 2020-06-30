وزير العدل: قبل 30 يونيو الناس كانت تموت في طوابير العيش

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إننا علينا المقارنة بين الأوضاع المستقرة والمتطورة لمصر الآن وما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو.

وتابع: "قبلها كانت الناس تموت فى طوابير العيش، والآن لا يوجد أى أزمة فيه.. والمشاكل الكثيرة التى كانت تعانى منها مصر فى كافة القطاعات عندما كنا بلدا مضطربا.. وقيادة الدولة وقتها كانت فى صدام مع كافة مؤسساتها الدستورية، حتى قسمت طوائف الشعب اللى معاهم ده مميز والباقى درجة تانية".

وأضاف "مروان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر الآن دولة جادة وتسير بقوة فى بناء مصر الجديدة، وتابع: "مصر الآن تقوم على العلم والعمل مش الفهلوة والأونطة".

وتابع وزير العدل: "قارن بين مصر الآن وقبل 7 سنوات، فستجد كما يرى أى منصف أنها دولة مؤسسات قوية، ستجد كل شيء محسوب ولا يتم أى شيء بشكل عشوائى".

وشدد وزير العدل، على أن مصر كانت تعانى من العمليات الإرهابية وعملية الترويع التى مارسها البعض على الشعب المصر، ولكن الأوضاع الآن فى البلاد مختلفة تماماً.