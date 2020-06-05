هوك: أمريكا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، اليوم، أن "أمريكا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران، لدفعها للتفاوض".

وقال: "على إيران التفاوض حول اتفاق نووي جديد"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

الطاقة الذرية: مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو 8 مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في مايو 2019.

وحث المبعوث الأمريكي، إيران على أن "تقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية"، وشدد هوك على "مواصلة العمل للإفراج عن الأمريكيين المعتقلين ظلما في إيران"، وكشف هوك أن "المفاوضات الآن مع إيران محصورة فقط بملف المعتقلين".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً، اليوم، عقب وصول الجندي السابق في البحرية، مايكل وايت، إلى الأراضي الأمريكية، شاكرا إيران على إطلاق سراح الجندي.

وايت كان غادر طهران على متن طائرة، أمس الخميس، بعد احتجازه لعامين في إيران، وأطلقت الولايات المتحدة من جهتها سراح إيرانيين محتجزين لديها هذا الأسبوع.

وذكر ترامب، أن طهران لا يجب أن تنتظر نتائج الانتخابات لكي تتوصل لما أسماه "الصفقة الكبرى"، بل يمكن أن تتوصل لصفقة أفضل الآن.