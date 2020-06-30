عاجل.. حريق في مستشفى خاص بالإسكندرية بطابق حضانات الأطفال

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم، من السيطرة على الحريق الذي نشب في الطابق الأول داخل حضانات الأطفال بمستشفى خاص بشارع سوريا بحي شرق المدينة، والذي لم يسفر عن أى إصابات بين المرضي أو العاملين في المستشفى.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل الطابق الأول بمستشفى خاص بطابق حضانات الأطفال.

انتقل على الفور محارب هيلع، رئيس حي شرق وضابط مباحث قسم سيدي جابر وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وذلك للسيطرة علي الحريق.

وجرى الدفع بـ4 سيارات لإطفاء الحريق الذى لم يسفر عن أي إصابات حيث تبين من المعاينة الظاهرية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر في قسم الشرطة وجاري العرض علي النيابة