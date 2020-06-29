الإسكندرية تواجه البناء المخالف بوقف إصدار التراخيص 6 أشهر

أعلن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عن عدد من القرارات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف فى المحافظة، تنفيذاً لقرارى وزير التنمية المحلية رقمى 181 و218 لسنة 2020، الخاصين بوقف التعامل فى مجال البناء، لحين وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، ووضع حد للتعدى على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو مخالفة قيود الارتفاع.

واستثنى «الشريف» الإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية، والمنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المتعلقة بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، ومشروعات القطاع الخاص للتطوير العقارى، من قرار وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مع اشتراط مرور 5 سنوات على صدور السجل التجارى لشركات التطوير العقارى، ووجود سابقة أعمال لمشروعات لا تقل قيمتها عن 100 مليون جنيه.

استمرار أعمال إزالة برج جرجا المقام على أملاك الدولة لليوم الثالث

ولليوم الثالث على التوالى، واصلت شركة المقاولات المكلفة بهدم برج جرجا المخالف فى سوهاج أعمالها، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى تصل عملية الهدم إلى الطابق السابع ليبدأ بعدها الهدم بالمعدات، حسب تصريحات أحد مسئولى الشركة المنفذة، أشار فيها إلى أن «أعمال الهدم ستنتهى فى فترة أقل من المتفق عليها، نظراً لتهالك الحوائط، وعدم مطابقة المبنى للمواصفات الهندسية».

من جهته، قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «الدولة ماضية فى تطبيق القانون، والصمت على برج جرجا المخالف جريمة.