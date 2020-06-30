عودة للحياة الطبيعية.. مستشفى نجيلة للعزل بعد إخلائه من مرضى كورونا

فى الوقت الذى أنهى فيه مستشفى النجيلة للحجر الصحى مهمته فى علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وهو أول مستشفى عزل فى مصر تستقبل مرضى كورونا بدأت المستشفى فى تفيذ بعض الإجراءات داخلها حتى تعود للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

كان مستشفى النجيلة افتتح عام 2016 بحضور وزير الصحة ومحافظ مطروح فى هذا التوقيت، وأحدث مستشفى النجيلة نقلة نوعية فى الخدمة الطبية لأهالى النجيلة والمدن الغربية برانى والسلوم وبعض المدن الشرقية وليبيا فى ظل الخدمة الطبية المتميزة التى قدمتها، والعمليات الجراحية فى التخصصات النادرة، لاستشاريين على أعلى مستوى والتى حققت نجاح بنسبة 100%، ليقع عليها الاختيار كأول مستشفى عزل لاستقبال مصابى كورونا من مختلف دول العالم، والذين أصيبوا داخل مصر، وتقديم العلاج لهم حتى تماثلهم للشفاء لتستمر المستشفى خمسة أشهر متواصلة تعمل كعزل حتى أنهت مهمتها بنجاح.

وتنشر "الوطن" معلومات مفصلة حول مستشفى النجيلة خلال الفترة الحالية، وماذا يحدث بها بعد انتهاء عملها وإخلاء جميع مرضى فيروس كورونا منها.

- بدأ مستشفى النجيلة فى إجراء صيانة شاملة داخل المستشفى وتوقفت حاليا عن إستقبال أى مرضى حتى تنتهى فترة الصيانة بها، وتولت الصيانة شركة مقاولات كبرى، وتنفذ حاليا أعمال الصيانة بها من صيانة الكهرباء والمياه والصرف وأجهزة التكييف والحمامات، طبقا للدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى.

- يجرى المستشفى أعمال التعقيم داخل جميع الأقسام فى المستشفى ورشها بالكامل من الداخل والخارج بمواد مكافحة العدوى.

- يتولى إدارة المستشفى إعادة ترتيب الأقسام من الداخل مرة أخرى بعد إخلاء المستشفى من مرضى كورونا، وما يتناسب مع المهام الجديدة، وإعادة فتح وتشغيل جميع الأقسام مرة أخرى أمام المواطنين فى جميع التخصصات فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

- إجراء تحاليل لجميع العاملين فى مستشفى النجيلة، خلال فترة العزل للإطمئنان عليهم، قبل مغادرتهم المستشفى للنزول أجازات وأخذ قسط من الراحة قبل عودتهم للعمل مرة أخرى.

- تكريم جميع العاملين فى المستشفى من إدارة المستشفى وذلك لدورهم فى الفترة الماضية وجهودهم على ما بذلوة من عمل ودور وطنى فى المستشفى.