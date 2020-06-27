أول مستشفى لكورونا ينهي مهمته.. "عزل النجيلة" يعاود استقبال كل المرضى

أعلن الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة، أنه تقرر إنهاء العمل بمستشفى النجيلة كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا، وعودتها لاستقبال الحالات المرضية الأخرى.

وقال مدير المستشفى، اليوم، إن هناك أعمال تطوير بالمستشفى أُسندت لإحدى شركات المقاولات الكبرى، لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى، وإجراء جميع أعمال الصيانة بها، تمهيدًا لاستقبال الحالات المرضية.

وأضاف أنه سيتم توفير جميع التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التى تميزت بها مستشفى النجيلة فى إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويلها لمستشفى عزل.

وأشار إلى أن مستشفى النجيلة تخدم مدن مطروح الغربية والنجيلة وبراني والسلوم، وكانت تستقبل جميع الحالات المرضية لإجراء الكشف الطبي، فضلًا عن إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة خاصة في أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البوليه وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد وفى جراحة المناظير والأورام والتجميل.

ولفت إلى أن مستشفى النجيلة المركزي تقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، كما أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة، لتخفيف معاناة السفر على الأهالي بمطروح، مشيرًا إلى أن المستشفى تستقبل جميع حالات نفقة الدولة، ونفقة المحافظة، وحالات الطوارىء.

وتقدم "علي" بالشكر لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وجميع العاملين الذين تركوا أسرهم لفترات كبيرة، وأثبتوا قدرات فائقة وقوة تحمل في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا، خاصة بعد اختيارها كأول مستشفى عزل بمصر، وكذلك ارتفاع معدلات الشفاء بالمستشفى مقارنة بباقى مستشفيات مصر.