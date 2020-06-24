"عزل النجيلة" تستقبل 10 حالات مصابة بفيروس كورونا.. وخروج 12 حالة تعافي

أعلن الدكتور محمد على مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحى عن استقبال 10 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبلغ عدد المصابين بكورونا المحتجزين حاليا 39 حالة داخل المستشفى.

وقال "على"، اليوم، المستشفى شهدت خروج 12 حالة بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وتعافيهم من كورونا.

وأضاف أن جميع العاملين فى المستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والإداريين يعملون يدا واحدة على مدار 24 ساعة بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لمصابى كورونا، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح الذى يتابع معنا لحظة بلحظة المستشفى ويوفر جميع الاحتياجات.