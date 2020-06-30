عاجل.. إنقاذ 3 أطفال حديثي الولادة من حريق مستشفى خاص بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والعاملين داخل مستشفي خاص من إنقاذ 3 أطفال حديثي الولادة، وذلك بعد نشوب حريق هائل بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، مساء الاثنين.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق حيث تواصل أعمالها في إخراج المرضى والسيطرة على النيران.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى أجيال للولادة بشارع سوريا بمنطقة سوريا، وانتقلت 3 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالطابق الأول بالمستشفى المشار إليه، وجرى إخراج 3 أطفال حديثي الولادة من حضانة المبتسرين ونقلهم إلى مستشفى مجاور.

كان 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم في حريق اندلع، صباح اليوم، وأصيب 9 آخرين بمستشفى بدراوي الخاص بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.