قتيل وإصابة اثنين جراء إطلاق نار قرب مخزن لشركة أمازون بفلوريدا

سقط قتيل وأصيب اثنين أخريين جراء إطلاق نار قرب مخزن لشركة أمازون بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فرضت مدينة في فلوريدا، أمس الاثنين، ستستضيف المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في أغسطس المقبل، إلزامية وضع الكمامات بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وكان الحزب قد قرر نقل مؤتمره الوطني الذي سيعلن فيه ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل، إلى جاكسونفيل في ولاية فلوريدا بعدما فرضت مدينة تشارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية قيودا صارمة للتباعد الاجتماعي.

وجاء التدبير الجديد بعد تزايد الإصابات في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، ما دفعها لإعادة فرض إغلاق جزئي وقيود أخرى.

وأعلنت السلطات الصحية في الولاية تسجيل 5266 إصابة جديدة و28 وفاة جديدة بكوفيد-19، أمس الاثنين.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الولاية إلى 146 ألفا و341 حالة، مقابل 3447 وفاة.

وجاء في بيان لسلطات المدينة أنه اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الاثنين، ستفرض مدينة جاكسونفيل وضع الكمامات بشكل إلزامي في الأماكن العامة والمغلقة، وفي كل مكان يتعذّر فيه التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي.

ودعت سلطات المدينة، إلى "مواصلة التحلي بحس المسؤولية للمساعدة في وقف تفشي هذا الفيروس".

وكان الحزب الجمهوري قد أعلن في 11 يونيو الجاري أنه قرر نقل مؤتمره الوطني الذي يشارك فيه الآلاف من أعضاء الحزب وينظم عادة في قاعة مكتظة إلى جاكسونفيل، موجها انتقادات إلى التدابير الصارمة التي فرضت في تشارلوت.

وهاجم حينها ترامب حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر قائلا إنه "لا يزال في حالة إغلاق نفسي".

وشهدت ولاية كارولاينا الشمالية تزايدا في حالات الإصابة بكوفيد-19، إنما ليس بالحدة التي تشهدها فلوريدا المعروفة بقطاعها السياحي.

ترامب: الشعب الأمريكي يريد الأمان وتطبيق القانون

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، استطلاعات الرأي ووصفها بالمزيفة، مشددا على أن "الشعب الأمريكي يريد الأمان وتطبيق القانون والنظام".

واعتبر ترامب، أن المتظاهرين والمحرضين في مدينة سياتل، حيث تم إنشاء منطقة لا تدخلها الشرطة، "لا يحترمون الحاكم".

واحتل محتجون منطقة من سياتل وسط الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والتحيز في إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة الرجل الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

ودخلت الولايات المتحدة في سجالات جديدة وشديدة بشأن التعددية والعدالة العرقية منذ مقتل فلويد في مايو الماضي الذي أثارت وفاته احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وفي سياق آخر، أظهرت بعض استطلاعات الرأي تقدّم منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة في الخريف المقبل الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير في أوساط الناخبين السود والمتحدرين من أصول لاتينية.