إليسا للشعب المغربي: أحترم بلدكم من شماله لجنوبه

انتشر منذ أيام هاشتاج بين رواد مغاربة يحمل عنوان "إليسا غير مُرحب بها في المغرب" وذلك بعد وضع إعجاب من إليسا لخريطة الدول العربية تُظهر دولة المغرب مبتورة من صحرائها، ما اعتبره أهل المغرب إهانة لهم.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، توضح وجهة نظرها "مرات بعمل لايك لفكرة، لنكتة لصورة، ما بيكون مقصود فيها الاستخفاف بحدا. ومن كم يوم نشروا كلام عم ثور مع خريطة الدول العربية، ما دققت بكل بلد، وبعض الناس اعتبروا بالصورة في تقليل من أهمية المغرب. هالبلد بحترمه من شماله لجنوبه لصحرائه وما في شي بيخليني اختلف مع شعبه الطيب بشوفكن قريبا".

وإليسا تجهز حاليا ألبومها الجديد والذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك.