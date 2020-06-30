إصابة 40 عاملا تركيا بكورونا في شركة جنجيز جراء إجبارهم على العمل

كشفت السلطات التركية عن إصابة 40 عاملًا في طرق السكك الحديدية، تابعين لشركة جنجيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جراء إجبارهم على العمل رغم تفشي الفيروس في البلاد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "بولد" التركي: فقد ثبت إصابة 40 عاملًا في إنشاءات السكك الحديدية التابعة لشركة جنجيز في مقاطعة ماضي داج في مدينة ماردين بالفيروس التاجي.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن، أمس الاثنين، أن الوزارة سجلت 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 198 ألفًا و613 حالة إصابة، وكذلك ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5 آلاف و115 حالة، بعد وفاة 18 مواطنًا.

وأوضح قوجة، أن الوزارة أجرت، أمس الاثنين 51 ألفًا و14 تحليلاً للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي تمت حتى أمس الاثنين بلغت 3 ملايين و331 ألفًا و158 فحصًا.