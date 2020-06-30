مندوب تونس لدى الأمم المتحدة يؤكد أهمية التفاوض لحل أزمة سد النهضة

أكد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة الإثيوبى هي التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.

وأوضح مندوب تونس ـ خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، والمنعقدة حول سد النهضة مساء الإثنين، أن الإرادة السياسية مطلوبة في مثل هذه الأمور للتغلب على الخلافات الفنية الخاصة بملء السد، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل بكل قدراتها على دفع الأمور للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة الإثيوبي.

وحث مندوب تونس، أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة المفاوضات بينهم وإيجاد حلول للنقاط العالقة، مشيدا بجهود الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل لحل أزمة سد النهضة.