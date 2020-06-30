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محمود مسلم

مندوب تونس لدى الأمم المتحدة يؤكد أهمية التفاوض لحل أزمة سد النهضة

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أ ش أ
04:13 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020
سد النهضة الإثيوبي

سد النهضة الإثيوبي

أكد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة الإثيوبى هي التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.

وأوضح مندوب تونس ـ خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، والمنعقدة حول سد النهضة مساء الإثنين، أن الإرادة السياسية مطلوبة في مثل هذه الأمور للتغلب على الخلافات الفنية الخاصة بملء السد، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل بكل قدراتها على دفع الأمور للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة الإثيوبي.

وحث مندوب تونس، أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة المفاوضات بينهم وإيجاد حلول للنقاط العالقة، مشيدا بجهود الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل لحل أزمة سد النهضة.