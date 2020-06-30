بالفيديو.. أردوغان يدعم المثلية الجنسية قبل 18 عامًا ويهاجمها اليوم

يوم بعد آخر يكشف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، عن تناقضات صارخة في مواقفه وتصريحاته، آخرها التناقض الواضح في موقفه من المثلية الجنسية المقننة في بلاده.

وقبل أن يصل أردوغان إلى الحكم منذ 2002، كان يغازل المثلية الجنسية والمثليين، بل وصل الأمر إلى تقديم وعود انتخابية بدعم المثلية الجنسية، حسبما جاء خلال لقاء أردوغان في برنامج يجون لوك على التليفزيون التركي.

وقتها قال أردوغان:"في إطار حقوق المثليين جنسيًا وحرياتهم، يجب أن تكون تحت ضمان قانوني، ولا أرى أن المعاملة التي يتلقونها عبر بعض القنوات التلفزيونية إنسانية".

وأمس الاثنين، وخلال كلمة له عقب اجتماعه بمجلس الوزراء التركي، هاجم أردوغان المثليين قائلًا: "أدعو جميع أفراد شعبي من هنا إلى توخي الحذر، واتخاذ موقف ضد أولئك الذين يظهرون أي انحراف منعه ربنا"، واصفًا المثليين بـ"المنحرفين الملعونين".

وخلال شهر مارس الماضي، قضت محكمة تركية برفع حظر أنشطة وفاعليات المثليين جنسيًا والمتحولين جنسيًا بأنقرة، وكان من المقرر حظر الأنشطة على نحو دائم وإلى أجل غير مسمى.

وسبق أن قدر استطلاع في تركيا، عدد المثليين والمثليات جنسيًا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، بـ 223 ألف شخص.

وأكد أردوغان، أن تركيا لن تتوقف عن القتال الكبير والقوي حتى تصل إلى وجهتها، وقال:"يهاجم البعض قيمنا الوطنية والروحية بخبث. هم بعد تسمم العقول الشابة من خلال تطبيع الانحرافات الملعونة عبر تاريخ البشرية. وأولئك الذين يدعمون مثل هذه التيارات الهامشية التي على عكس إيماننا وثقافتنا هم شركاء لنفس الفحش في أعيننا".