تلفزيون أردوغان يتجاهل 90 ألف شكوى ضد قناة "أيه تي في" الموالية للنظام

كشف عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلهان تاشجي، أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت تقديم 89 ألفًا و987 شكوى ضد قناة "أيه تي في" ATV الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرًا إلى أن المجلس لم يفتح أي ملف تحقيق ضد القناة حتى الآن، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح تاشجي، أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون يحمي القناة الموالية للنظام الحاكم، كاشفًا الستار عن التقرير الذي أعده حول القناة.

وقال تاشجي: "لم يتم مناقشة أي ملف بشأن هذه القناة، ويتصرف رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، أبو بكر شاهين، بصفته حامي قناة (ATV) الموالية للنظام الحاكم. فهو مثل درع الحصانة للقناة".

وكشف التقرير أن الفترة بين شهر يناير 2020 ويونيو الجاري شهدت تقديم 89 ألفًا و987 شكوى ضد القناة، وجاء النصيب الأكبر من هذه الشكاوى للمذيعة ومقدمة البرامج موجا أنلي وبرنامجها، حيث ظهرت مقدمة البرامج موجا أنلي في أحد برامجها، وهي تسخر من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي في تركيا؛ وتقدم الآلاف بشكاوى ضدها بسبب استهدافها الأطباء خلال فترة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون لم يحرك ساكنًا، على حد تعبير تاشجي.