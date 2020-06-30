رئيس فنزويلا يطرد سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يتعين على رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس مغادرة فنزويلا خلال 72 ساعة، وذلك بسبب فرض التكتل عقوبات جديدة على بلاده، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الاثنين.

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.

وأشار المجلس في بيان، إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.