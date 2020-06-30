الاتصالات: وزارة النقل قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الطرق الذكية

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن موقع رئاسة الجمهورية الجديد.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر عبر فضائية "cbc"، إن الموقع الذي أطلقته رئاسة الجمهورية صباح الأمس ودشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه يعد خطوة مهمة تضع مؤسسة الرئاسة في مصاف المؤسسات القيادية للدول المتقدمة.

وأوضح طلعت أن الموقع يعد منصة رقمية رسمية لكل الفعاليات والأنشطة بمؤسسة الرئاسة ومرجع علمي لكل الباحثين المهتمين بالشأن المصري من إعلاميين وباحثين وغيرهم.

وأشار طلعت إلى أن الموقع يوثق لكل المشروعات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الـ6 الماضية.

وفي سياق متصل أكد طلعت أن مشروعات الطرق الذكية تقوم بها وزارة النقل، مضيفًا أن وزارة النقل قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيقه وهي طرق تدار بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة الطرق وتقديم الإرشادات والتحذيرات ومراقبة السرعة والتنبيه والاستجابة للاستغاثات والخدمات الترفيهية والتسلية.