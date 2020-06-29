وزير الاتصالات: 40 شابا أنجزوا موقع الرئاسة خلال عام ونصف

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل تدشين موقع رئاسة الجمهورية، موضحًا أنه جاء بتكليف من الرئيس السيسي.

وقال وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن أكثر من 40 شابًا وفتاة من المركز الإعلامي برئاسة الجمهورية في مختلف التخصصات عكفوا على إنجاز الموقع.

وأشار إلى أن موقع الرئاسة هو سجل وأرشيف لجميع الزيارات والافتتاحات التى قام بها الرئيس السيسي، موضحًا أن الموقع استغرق العمل عليه حوالي عام ونصف.

وذكر أن مشروع الرئاسة يعد سجلًا كاملًا وموثقًا للمشروعات التى تحدث فى مصر، ويوفر كافة البيانات الصحيحة عنها، مشيرًا إلى أن الموقع موثق بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وواصل: "الرئيس أكد على دقة المعلومات وأمانتها وصحتها، والموقع بثلاث لغات، الإنجليزية والفرنسية والعربية، ويتضمن خاصية البث المباشر لأي مناسبة يشارك فيها الرئيس".