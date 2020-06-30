فنانات دافعن عن يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة: حرية شخصية

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجماعي وفي الوسط الفني أيضا حول الفنان يوسف الشريف وذلك بسبب تصريحاته التي أوضح من خلالها أنه يرفض تقديم "مشاهد ساخنة" في أعماله الفنية.

وأوضح يوسف الشريف، خلال لقائه برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، أنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، حرصا على عدم تقديم "مشاهد ساخنة"، لافتا إلى أنه يحرص على ذلك بعد أن نصحه والداه بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال، عقب مشاهدتهما لفيلم "هي فوضى".

وعقب انتهاء الحلقة، وتصريحات الشريف، تصدر الفنان التريند، وبدأت ردود الفعل من زملائه في الوسط الفني نفس الحال على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، وعلقت بعض الفنانات على تصريحات يوسف الشريف، وجاء حديثهم كما يلي:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة ليوسف الشريف عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري"، معلقة: "من أكتر الناس المحترمة اللى اشتغلت معاهم".

آيتن عامر

غردت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تعليقا على تصريحات يوسف الشريف، "بصراحة متضايقتش خالص من انترفيو يوسف الشريف وبصراحة مش فاهمة الدوشة دى كلها ليه انت حر ما لم تضر . بس كدة، ومعتقدتش إنه ضر حد بمعتقداته او قناعاته".

ناهد السباعي

دافعت الفنانة ناهد السباعي، عن حرية الأشخاص بوجه عام، وقالت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، "الناس بتدافع عن حريات كتيرة الفترة دي إشمعنا يوسف مش متقبلين حريته؟، لازم نحترم حرية الاختيار الناس بتدافع عن الحرية الجنسية والعقيدة ليه تنتقدوا شخص عنده قناعات مختلفة معايا".

وكشفت عن موقف تعرضت له مع أحد المخرجين دون ذكر اسمه، وقالت: "عرض عليا فيلم وقال لي المخرج بعد ما تاخذي "الدش" اتصوري بملابس "داخلية" معينة ورفضت، وقلتله مش موجود ده في الأسكربت اللي اتعرض عليا، وقال لي وقتها "إشمعنا يعني ما أنتي اتصورتي بالمايوه في فيلم يوم للستات" رديت عليه وقلتله يفرق لأني أتصور بالمايوه عادي لكن بالملابس دي لا، وعشان كده ضربت مثال كل واحد له خطوط حمراء".

وأضافت ناهد، "يوسف نجم كبير وعمل مشاهدات وله قاعدة جماهيرية، ليه بقى لما يقول رأيه ولو ماضيقكش كمشاهد تعترض عليه!".

رانيا ياسين

وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين على موقف الفنان يوسف الشريف حيث نشرت صورة للشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كاتبة "يوسف الشريف تحدث عن إنه يضع شروط في العقود فيما يخص المشاهد الساخنة، مش ملامسة النساء أنا شفت اللقاء إذن هو حر".

وأضافت رانيا : "أومال لو كان قال أرحب بالمشاهدة الساخنة كنت عملتوا فيه إيه، هو حر هي الحقيقة إن الفنان بيتهاجم على أي رأي وخلاص، يوسف الشريف فنان محترم".

لقاء سويدان

دافعت الفنانة لقاء سويدان عن الفنان يوسف الشريف، مشيرة إلى أنه بالفعل لم يلمس أحدا خلال مشاركتها في مسلسل "زي الورد".

ونشرت "سويدان" صورة للشريف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أٔنا بحترم الفنان يوسف الشريف جداً وبحب أعماله لأنها هادفة وراقية وهو إنسان محترم ومثقف وموهوب، وله كامل الحرية في رأيه واختياراته"، مضيفة "اشتغلت معاه في مسلسل زي الورد عام 2011 وكان فعلا مابيلمسش حد، وكل إنسان حر ما لم يضر غيره".