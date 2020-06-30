وزير المالية: الاستمرار في دعم البنزين جريمة ارتكبت في حق الأجيال

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة كانت تدعم البنزين بقيمة 120 مليار جنيه سنويا على حساب الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات، والاستمرار في دعم البنزين جريمة ارتكبت في حق الأجيال، موضحًا أن الدولة ما زالت تدعم رغيف الخبز وأنبوبة البوتجاز وبعض شرائح الكهرباء مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن منظومة الصحة والتعليم تدهورت بشدة السنوات الماضية نتيجة عدم التوجه إلى ترشيد الدعم على مدار عشرات السنوات السابقة، لو جرى التحرك في هذا التوجه بالسنوات الماضية كان سيكون لدينا مستوى تعليمي أفضل وإعداد فصول أكثر في الوقت الراهن.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي كان أمرًا ضروريًا، فالإصلاح ساهم في توفير عدة أمور منها ما تمكنت الدولة من توفيره لعدد من القطاعات المتضرر أزمة كورونا، كما ساهم في تحويل مؤشرات الموازنة العامة من العجز الي مؤشرات الفائض وذللك خلال عامين، " الدولة حققت فائض خلال العام الماضي بلغ 104 مليار جنيه في حين كان العجز 37 مليار جنيها".