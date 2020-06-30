وزير المالية: قرض صندوق النقد لن يؤثر على حياة المواطن الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرض الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لمصر مؤخرًا لن يؤثر على أوضاع المصريين الاجتماعية، فالبنود الصادرة من الصندوق تركز على برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الدولة حريصة على البعد الاجتماعي ومدركة ذلك، ولا يوجد أي نجاح في الإصلاح الاقتصادي بدون مراعاة البعد الاجتماعي.

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مصر كانت تعاني من مشكلة بين المعاشات والخزانة العامة استمرت لنحو 40 عامًا، لكن الدولة استطاعت عمل إصلاحات في الأشياء التي "تسوس" في الموازنة العامة، مؤكدًا أنه في السنوات الماضية الدولة لم تتمكن من تطوير المنشآت الصحية والتعليمة وحدث تكدس داخل الفصول بسبب أن الدولة كانت تدعم البنزين بمبالغ كبيرة.

وأكد أن العالم أقلع عن دعم البنزين السولار بل وصل الأمر أن هناك دول تفرض ضرائب على البنزين، من أجل توفير شبكة طرق ومحطات مترو وقطارات جيدة وتطوير الصحة والتعليم للمواطنين، عن طريق تنمية موارد الدولة، "قبل ما نبدأ منظومة الإصلاح الاقتصادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لازم كل حاجة تتفصل ولازم نتحمل بعض.. ولازم الشعب يعرفوا احنا بنعمل اية وهيأثر عليهم إزاي".

وأشار وزير المالية، إلى أنه مع حق الشعب في الحصول على خدمات صحية وتعليمة جيدة مع توافر الأمن اللازم، لكن كل هذه الأمور تحتاج إلى أموال، متسائلًا:" كيف أقوم بدعم البنزين ولا أدعم المواطن؟، حدث تدهور في الصحة والتعليم في السنوات الماضية، عشان مخصصات الدولة اللازمة للإصلاح تذهب لدعم البنزين، وارتفع عدد الطلاب في الفصول إلى 35 طالب حتى وصل إلى في فصول فيها 100 طالب".