إيران تعلن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

بعد أشهر من الواقعة، أعلن المدعي العسكري في طهران، غلام عباس تركي، سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.

وقال تركي، إن "خطأ بشريا" تسبب في سقوط طائرة الركاب الأوكرانية في يناير الماضي، بعد أن تم إسقاطها من قبل الحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى إن الطائرة الأوكرانية أُسقطت "بعد أن تم تشخيصها في الرادار على أنها هدف يتجه نحو طهران"، بحسب "سكاي نيوز".

وفي ذات الصدد، نفى المدعي العسكري وقوع "أي هجوم سيبراني أو عمل تخريبي، أو تجسسي، أدى إلى إسقاط الطائرة"، مؤكدا عدم صدور أية أوامر من القيادة السياسية في البلاد لإسقاط الطائرة"، لافتا إلى احتجاز 3 أشخاص في إطار التحقيقات في القضية.

وأقر المدعي العسكري بأن المنظومة التي أطلق الصاروخ بواسطتها "واجهت مشكلة بسبب الظروف الميدانية".

وبعد أيام من الإنكار، اعترف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة "دون قصد"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد.