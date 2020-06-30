أديب: لما كنت عايش في دبي بعت عربيتي ودفعت تمنها مخالفات

علّق الإعلامي عمرو أديب على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لكامل الوزير وزير النقل، بإنشاء الطرق الذكية.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الريّس بيتكلم عن الأنظمة اللي موجودة في العالم كلها وطرق المراقبة، وكان بيكلم الفريق كامل الوزير عن طرق المراقبة بالكاميرات".

وأضاف: "في النهاية القرش بيقرص، وأنا لما كنت عايش في دبي كنت بشوف الكاميرا وهي بتصور، وبشوف الفلاش، وتعرف إنه 1500 درهم".

وتابع: "وأنا مسافر من دبي لما خلصت حياتي هناك، بعت العربية ودفعت تمنها مخالفات، والقرش بيقرص والريّس كان بيقول بشكل لطيف عاوزين نحافظ على حياتك" مشددًا: "لازم كلمة طرق الموت دي تنتهي والدم على الأسفلت ينتهي".