أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في مصر

اختلفت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر العملات في بعض البنوك على كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 19.74 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 19.74 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.32 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.20 جنيه للشراء، 4.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.