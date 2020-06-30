بيان عاجل في البرلمان ضد حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس: مخالف للدستور

تقدم محمد الغول، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها، إذ فوجئ العاملون بمجال الصحافة بالمعاش بقرار وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم، بدعوى "مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن"، إذ إنّهم لا يعتبرون حكومة أو قطاع خاص، ولكن لهم طبيعة خاصة.

وقال الغول، في بيانه العاجل: "لا أفهم سبب التسويف والمماطلة في صرف مستحقاتهم بشكل يعتبر مخالفة دستورية وتشريعية، بحرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها، خاصة حرمان العاملين بالمؤسسات الصحفية من العلاوات الخمسة بحجة وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، ما اعتبره خلطا غير مقبول، ويعد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية".

وتابع: "سيكون له تأثير سلبي على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية، خاصة أنّ الحرمان يأتي في الوقت الذي يصدر فيه توجيهات من القيادة السياسية، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة صرف استحقاقات أصحاب المعاشات، باعتباره تكريما لما قدموه للوطن خلال فترة شبابهم من جهد في المجالات والأعمال".

وأتمّ: "وانطلاقا من دور الصحافة في تنوير الرأي العام ونشر الوعي بين المواطنين والتصدي للقضايا المجتمعية، وانطلاقا من الحرص على مصلحة الصحفيين، لا يجب اتخاذ مواقف ضدهم بهذا الشك غير المقبول، خاصة وأنّنا في دولة قانون".