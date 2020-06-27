وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمس للقطاع الخاص خلال أقل من شهر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تأجيل صرف العلاوات الخمس المخصصة للقطاع الخاص، لتصرف خلال مدة لا تزيد عن شهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "بما أن القيادة السياسية انحازت لأصحاب المعاشات، فهناك 2.4 مليون هيقبضوا، و131 ألفا سيتم تقنين أوضاعهم".

وذكرت أن موقع التأمينات تعرض لـ"هاكر"، قبل تدخل وزارة الاتصالات والعمل على إصلاحه، مضيفة: "القطاع الخاص مؤجل لفترة قصيرة، وسيشمل المؤسسات الصحفية.. وما قيل عن استبعاد المؤسسات الصحفية غير صحيح وهي مدرجة، ضمن المعاشات مع القطاع الخاص".