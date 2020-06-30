جامعة كفر الشيخ تنهي استعداداتها لامتحانات الفرق النهائية

أنهت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، والتي تبدأ غدًا الأربعاء، حيث جرى تجهيز قاعات الامتحانات والمدرجات وإعلام الطلاب بالجداول وتجهيز المبنى ولجان الامتحانات وأعمال الكنترولات والعيادات الطبية واللجان الخاصة، ولجان السلامة والصحة المهنية ووضع خطة كاملة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء فترة الامتحانات.

وكشف رئيس الجامعة، عن إعداد الجدول الزمني لامتحانات الطلاب بالكليات والتي تضمنت إعداد الجداول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، من بينها وجود مسافات التباعد الآمنة، المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة، وسط إجراءات احترازية مشدده من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بضروروة تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من الطلاب، وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب، ومراعاة الطلاب ومعايير الجودة والضمان في ورقة الأسئلة وورقة الإجابة والالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الاختبارات مباشرة.

وأكد رئيس الجامعة، استمرار عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية، وذلك ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة، والتي تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة، والتي تتضمن التعقيم والتطهير اليومي للكليات والمستشفيات والمدن الجامعية.

ووجه "دسوقي"، العمداء بمتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالكليات، للتواصل مع الطلاب والرد على استفساراتهم.

وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر، حرصًا على مستقبلهم، مشيداً بجهود الدولة ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقاية من فيروس كورونا.