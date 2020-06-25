جامعة كفر الشيخ تنهي استعدادت امتحانات الفرق النهائية وسط إجراءات احترازية

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن إنتهاء استعداد الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية والتي تبدأ الأول من يوليو المقبل وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم إعداد الجدول الزمنى لامتحانات الطلاب بالكليات والتي تضمنت إعداد الجداول.

كما جري تجهيز قاعات الامتحانات و المدرجات وإعلام الطلاب بالجداول وتجهيز المبنى ولجان الامتحانات وأعمال الكنترولات والعيادات الطبية واللجان الخاصة والامتحانات الشفوية والعملية والامتحانات الإكلينيكية والطلاب الوافدين ولجان السلامة والصحة المهنية ووضع خطة كاملة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس" كورونا" أثناء فترة الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وشدد دسوقي، على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة بشأن عقد امتحانات الفرق النهائية من خلال الاهتمام بتطبيق مسافات التباعد الآمنة، المقررة بين الطلاب في اللجان لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة وسط إجراءات احترازية مشدده من تهوية وتعقيم وضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب ومراعاة الطلاب ومعايير الجودة والضمان في ورقة الأسئلة وورقة الإجابة والالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الاختبارات مباشرة.

ووجه دسوقي، العمداء بمتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالكليات للتواصل مع الطلاب والرد على استفساراتهم وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم، مشيداً بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

وأكد رئيس الجامعة، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية ، وذلك ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتي تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة والتي تتضمن التعقيم والتطهير اليومي للكليات والمستشفيات والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة، بمتابعة تلقي ابحاث الطلاب وأعمال الكنترولات وسرعة الانتهاء من النتائج وفقا للوائح والقوانين.