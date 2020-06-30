ماكنتش أقصد.. حبس متهم بقتل شقيقه بسبب كلب بالقناطر

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، حبس المتهم بقتل شقيقه في مشاجرة بينهما بسبب كلب، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتل أخيه، وأنكر نية القتل، مشيرًا إلى أن شقيقه المجني عليه تعدى عليه بالضرب، فاستشاط غضبًا وبادله الضرب، وفوجئ به يسقط غارقًا في دمائه.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة المجني عليه، وبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "كمال ر ع"، عامل ومقيم بمدينة القناطر الخيرية، مصابًا بعدد بجروح طعنية بالصدر، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وانتقل الرائد محمد جمال معاون المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه "محمد"، استورجي، ومقيم بذات العنوان أثناء تواجدهما بالعقار سكنهما، بسبب خلافات أسرية، حيث أن المتهم والمجني عليه يقيمان في منزل واحد ببيت العائلة في المنطقة القديمة بالقناطر "القبوة"، ويقوم المتهم بتربية كلب فى الطابق الأول، بينما يسكن المجني عليه فى الطابق الرابع.

وهاجم الكلب أبناء المجني عليه أثناء دخولهم العقار، فتوجه المجني عليه لمعاتبة شقيقه، وطلب منه ربط الكلب أو التخلص منه، لعدم تعريض أبنائه وإرهابهم، فحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، محدثًا إصابته التي أدوت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.