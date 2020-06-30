"الغزل والنسيج" تطالب بعدم المساس بحقوق العمال خلال خطة التطوير والدمج

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن النقابة العامة تحرص على مصالح وحقوق العمال المشروعة خلال خطة التطوير والدمج التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، تنسيقا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، مع بعض رؤساء اللجان النقابية من مواقع مختلفة بشركات ومصانع على مستوى الجمهورية، لمناقشة آثار خطة التطوير والدمج على العمال.

وأكد رئيس النقابة العامة على تجديد مطالبه، من الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تقتضي بعدم المساس بحقوق العاملين، وكذلك تأكيدات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على أن الشركات التي سيتم دمجها ستوفر وسائل مواصلات متاحة للعاملين، حرصا عليهم وحرصا على عدم المساس بكل حقوقهم.

وأضاف أن هناك تنسيقا تاما مع الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، ومجلس إدارتها في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن خطة التطوير التي أعلنت عنها الحكومة تقتضي دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج، وشركة واحدة لحليج وتجارة الأقطان وتصدير الأقطان.